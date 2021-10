Vivendi: pour Credit Suisse, la valeur reste sous-évaluée

Credit Suisse a maintenu son opinion Surperformance sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours abaissé de 37,80 à 13,20 euros suite à la scission d'UMG. Malgré cela, et malgré des perspectives de croissance moindres, la banque helvète estime que l'action du groupe de médias reste sous-évaluée. Elle anticipe notamment une croissance annuelle moyenne de l'EBITDA de plus de 12% d'ici 2025, affirme qu'il est possible de réduire la décote du conglomérat grâce à des cessions et d'améliorer les bénéfices grâce à une réduction des pertes d'exploitation dans certaines divisions.



En outre, il y a également la possibilité de procéder à de nouveaux rachats d'actions, voire à une offre publique d'achat provenant de la holding (comme celle sur Lagardère) ou du groupe Bolloré.



"Nous estimons que, si les participations dans Mediaset et Telecom Italia étaient monétisées, la société pourrait racheter 22% de ses actions si elle achetait la totalité de Lagardère ou 50% de ses actions si elle n'en visait pas la totalité", écrit Credit Suisse.