Vivendi : prend acte de l'arrêt de la Cour européenne

03/09/2020 | 16:22

Vivendi prend acte avec grande satisfaction de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de justice de l'Union européenne.



' Vivendi a toujours agi dans le strict respect du droit italien et a été contraint de défendre ses intérêts en justice après que Mediaset a porté plainte auprès de l'AGCom, dans la seule volonté de l'empêcher de participer à ses Assemblées générales ' indique le groupe.



'Mediaset, ayant ainsi saisi injustement les autorités italiennes, s'est servi de cette obstruction pour tenter de déplacer son siège aux Pays-Bas, projet à la fois bloqué par la justice espagnole et néerlandaise' rajoute Vivendi.



