Vivendi : prévoit de coter UMG en Bourse "au plus tard début 2022"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé vendredi qu'il prévoyait une introduction en Bourse de sa filiale Universal Music Group (UMG) "au plus tard début 2022".

Le groupe avait précédemment tablé sur une introduction en Bourse dans le courant de l'année 2022 pour sa principale filiale en termes de revenus.

Dans le même communiqué, Vivendi a annoncé avoir finalisé la cession de 10% supplémentaires du capital d'UMG à un consortium mené par le groupe technologique chinois Tencent, qui détient ainsi 20% d'UMG.

Tencent avait pris à la fin 2019 une participation de 10% dans UMG, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros, et a exercé son option pour acquérir 10% supplémentaires aux mêmes conditions.

"Vivendi se félicite de la présence de Tencent et de ses co-investisseurs au capital d'UMG depuis mars 2020 et est très heureux que le consortium ait décidé de prendre une participation plus importante. Cela permettra notamment à UMG de poursuivre son développement en Asie", a commenté Vivendi dans un communiqué.

"Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière et pour financer des acquisitions", a ajouté le groupe.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 05:53 ET (10:53 GMT)