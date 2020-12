Vivendi : promesse d'achat pour 100% de Prisma Media

Vivendi annonce avoir signé une promesse d'achat pour 100% de Prisma Media. Cette signature fait suite à la période de négociations exclusives avec Gruner+Jahr/Bertelsmann et à l'avis favorable des instances représentatives du personnel de Vivendi.



Prisma Media possède vingt marques de la presse magazine française, de Femme actuelle à Capital, en passant par Gala ou Télé-Loisirs, ce qui lui permet de toucher une audience plus de 42 millions de Français tous les mois.



Prisma est actuellement une filiale de Gruner + Jahr, lui-même détenu par le poids-lourd allemand Bertelsmann.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.