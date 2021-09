Vivendi : prospectus d'UMG approuvé par l'AMF néerlandaise

Vivendi annonce que l'Autorité des marchés financiers néerlandaise a approuvé le prospectus d'UMG, mentionnant notamment que le prix de référence technique de ses titres doit être annoncé le 20 septembre par Euronext Amsterdam à la clôture du marché.



L'admission des titres UMG aux négociations et le détachement de la distribution en nature auront lieu le 21 septembre. Le même jour, Vivendi annoncera la parité de distribution définitive sur base du cours de bourse d'ouverture des actions UMG.



Le groupe de communication et de divertissement ajoute que l'arrêté des positions pour les actions Vivendi éligibles à la distribution en nature est fixé au 22 septembre et que la mise en paiement de la distribution en nature aura lieu le 23 septembre.



