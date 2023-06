Vivendi quitte l'indice CAC 40, remplacé par Edenred

Paris (awp/afp) - Après plus de 20 ans de présence au sein de l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, le géant des médias Vivendi, amaigri, va être remplacé par le spécialiste des services de paiements prépayés Edenred.

Vivendi Universal, puis Vivendi, avait fait son entrée dans le CAC 40 en 2000, lorsque la société s'était séparée de Vivendi Environnement, qui deviendra Veolia, et après l'intégration de Canal+, déjà présent au sein de l'indice vedette. Sa rétrogradation prendra effet le vendredi 16 juin, après la clôture des marchés.

Sa valeur en Bourse a été divisée par trois depuis septembre 2021, en grande partie en raison de la cession de son ancienne filiale Universal Music, qui représentait 46% des revenus du groupe en 2020.

"La décision d'Euronext est technique et ne remet pas en cause les fondamentaux de Vivendi", a déclaré à l'AFP le directeur de la communication du groupe, Jean-Louis Erneux.

Pour chaque révision trimestrielle, le Conseil scientifique d'Euronext, indépendant de la direction de l'opérateur boursier, se base sur deux critères, la "capitalisation boursière flottante", qui est susceptible d'être échangée à court terme par les investisseurs, et les "volumes" échangés.

Avec plus de neuf milliards de capitalisation boursière, Vivendi n'est pas la plus petite entreprise du CAC 40: elle devance le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (6,4 milliards d'euros), et Teleperformance (6,9 milliards d'euros).

Mais outre sa plus faible capitalisation, Vivendi est depuis plusieurs mois l'objet de rumeurs d'une OPA de la part de son actionnaire de référence, Vincent Bolloré, qui détient déjà près de 30% du capital - une participation qui ne fait quasiment pas l'objet de transactions. Menée à son terme, une telle opération réduirait le capital flottant et pourrait même aller jusqu'à un retrait complet de la cote.

Actuellement engagé dans le rachat de Lagardère, le groupe a été contraint à "de douloureuses contreparties" afin d'obtenir l'accord de Bruxelles, a admis Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance en avril: la cession à 100% d'Editis et la vente du très lucratif magazine Gala.

Diversification réussie ___

A l'inverse, pour les investisseurs, Edenred, maison-mère des Tickets Restaurant, fait figure d'étoile montante. C'est à la fois une "boîte à forte croissance" et "une valeur défensive", qui a particulièrement bien résisté au Covid, souligne à l'AFP Julien Richer, analyste qui couvre l'entreprise pour Kepler Cheuvreux.

Le groupe entre directement à la 32ème place des 40 entreprises phare de la place parisienne.

Le marché salue la complémentarité de ses métiers : issue du service aux entreprises avec les Tickets Restaurants, elle a réussi sa diversification en s'ouvrant au numérique pour créer des solutions de paiement à usage spécifique, un marché de niche, ce qui rend difficile l'émergence de concurrents, souligne-t-il.

Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, s'est dit "fier" de cette "étape dans l'histoire" de l'entreprise. "C'est la conséquence objective d'un intérêt grandissant des investisseurs du monde entier pour ce qu'on fait, puisque la valorisation et la liquidité ont augmenté", a-t-il dit à l'AFP.

La société est constituée de trois pôles dont le principal, les "avantages aux salariés" -- Ticket Restaurant, Ticket Cesu (chèques emploi service préfinancés), paiement mobile sans contact, etc. -- représente près des deux tiers (61%) de son activité opérationnelle.

Par ailleurs, l'activité génère beaucoup de trésorerie, un critère positif pour les investisseurs, note Simon Lechipre, analyste de Stifel.

Aujourd'hui présent dans 45 pays, le groupe compte 12.000 salariés et relève régulièrement ses objectifs de résultats financiers: il table cette année sur une croissance organique de son bénéfice Ebitda "supérieure à 12%". La France ne représente que 7% de son chiffre d'affaires.

Edenred a aussi investi le secteur de la mobilité: une carte Edenred en Europe permet de recharger un véhicule électrique ou hybride dans 340.000 points de recharge, fait valoir M. Dumazy.

Anciennement Accor Services, Edenred est né de la scission des activités de services prépayés - des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants - du géant hôtelier Accor, qui s'est recentré sur l'hôtellerie en 2010.

Depuis son introduction en Bourse, sa capitalisation boursière a été multipliée par 5, passant de 3 milliards en 2010 à 15 milliards actuellement.

afp/rp