Vivendi; recettes en hausse au 3e trimestre, grâce à Universal et Canal+

Paris (awp/afp) - Le chiffre d'affaires du groupe Vivendi a progressé au troisième trimestre de 1,3% (0,7% à données constantes) à 4,022 milliards d'euros, porté notamment par la croissance des ventes de ses filiales Universal Music Group et de Canal+, a-t-il annoncé mardi.

Le chiffre d'affaires de Universal Music Group a progressé de 3% à 1,855 milliard d'euros (+6,1% à taux de change et périmètre constant), tandis que celui de Canal+ a gagné 7,3% à 1,38 milliards d'euros (0,9% à taux de change et périmètre constant) "grâce à son développement à l'international et à l'intégration réussie de M7".

Ces résultats d'Universal et Canal "démontrent la résistance de leurs activités liées à l'abonnement", moins sensibles aux aléas conjoncturels comme la crise du coronavirus, a indiqué Vivendi.

Editis, la branche édition du groupe, a aussi enregistré une progression des ventes à 232 millions d'euros (+10,4% en données publiées et constantes).

En revanche, Havas a vu ses ventes plonger de 14,5% à 484 millions d'euros (-14,1% à données constantes), tandis que les autres activités baissaient de 32,6% à 71 millions d'euros.

afp/rp