Vivendi remplacé par Edenred au CAC 40

VIvendi s'apprête à sortir de l'indice phare de la place parisienne. Le groupe de médias et de divertissement sera remplacé par Edenred à compter de la séance du lundi 19 juin, a fait savoir hier soir l'opérateur boursier Euronext à l'issue de l'examen trimestriel de ses indices. En Bourse, Vivendi fléchit de 1,30% à 8,23 euros tandis que le spécialiste des solutions de paiement glane 0,92% à 61,50 euros. Vivendi était présent dans le CAC 40 depuis 2000. Au sein du SBF 120, OVHcloud est remplacé par ID logistics.



L'entrée ou la sortie d'une valeur du CAC 40 dépend principalement d'une combinaison de deux critères : capitalisation boursière flottante et volumes d'échange.



Cette décision prise par l'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo intervient alors que Vivendi a perdu 7,7% de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année, signant l'une des plus mauvaises performances de l'indice vedette parisien.



Sur les 12 mois écoulés, son repli atteint près de 25%. Vivendi pèse désormais un peu moins de 9 milliards d'euros en Bourse après avoir été amputé en septembre 2021 d'Universal Music Group.



A contrario, Edenred a progressé de plus de 20% depuis le début de l'année, figurant parmi les titres en plus forte croissance du SBF 120. La société affiche désormais une capitalisation supérieure à 15 milliards de dollars. Les indicateurs économiques et financiers d'Edenred ont doublé entre 2016 et 2022 : revenu total, EBITDA, résultat net et free cash-flow.



Si l'entrée d'une société au sein de l'indice CAC 40 est bonne pour son prestige, elle n'est pas forcément synonyme de bonne performance boursière future. Eurofins Scientific, qui y a fait son apparition en septembre 2021, a ainsi vu depuis son cours passer de plus de 120 euros à un peu plus de 60 euros aujourd'hui.