Vivendi : renforcement de la participation dans PRISA

Vivendi annonce porter sa participation dans PRISA à 9,9% après avoir acquis, le 22 janvier, 7,6% du capital de ce géant hispanophone des médias et de l'éducation, qui possède El Pais, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales.



Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de 'se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis'.



