Vivendi se dote d'une nouvelle équipe de directoire à compter du 24 juin

19 mai (Reuters) - Vivendi SE a annoncé jeudi:
* UNE NOUVELLE GOUVERNANCE À COMPTER DU 24 JUIN
* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE FRÉDÉRIC
CRÉPIN COMME SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE FRANÇOIS
LAROZE COMME DIRECTEUR FINANCIER
* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE CLAIRE
LÉOST,
PRÉSIDENTE DE PRISMA MEDIA
* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE CÉLINE
MERLE-BÉRAL COMME DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE ET DES RESSOURCES
HUMAINES
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(Rédaction de Paris)