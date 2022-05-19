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Vivendi se dote d'une nouvelle équipe de directoire à compter du 24 juin

19/05/2022 | 18:15
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19 mai (Reuters) - Vivendi SE a annoncé jeudi:

* UNE NOUVELLE GOUVERNANCE À COMPTER DU 24 JUIN

* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE FRÉDÉRIC CRÉPIN COMME SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE FRANÇOIS LAROZE COMME DIRECTEUR FINANCIER

* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE CLAIRE LÉOST, PRÉSIDENTE DE PRISMA MEDIA

* LA NOUVELLE ÉQUIPE DU DIRECTOIRE SERA COMPOSÉE DE CÉLINE MERLE-BÉRAL COMME DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE ET DES RESSOURCES HUMAINES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 10 092 M 10 591 M -
Résultat net 2022 338 M 354 M -
Tréso. nette 2022 278 M 292 M -
PER 2022 29,5x
Rendement 2022 3,10%
Capitalisation 11 400 M 11 964 M -
VE / CA 2022 1,10x
VE / CA 2023 1,05x
Nbr Employés 34 300
Flottant 64,3%
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Dernier Cours de Clôture 10,91 €
Objectif de cours Moyen 13,60 €
Ecart / Objectif Moyen 24,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Roy de Puyfontaine Chairman-Management Board & CEO
Hervé Philippe Chief Financial Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Stéphane Roussel Executive VP-Development & Organization
Caroline Le Masne de Chermont Senior VP-Legal Affairs, CSR & Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VIVENDI SE-8.28%11 964
WARNER MUSIC GROUP CORP.-32.54%14 998
BOLLORÉ SE-2.85%14 708
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-44.02%5 547
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.21.36%4 476
TOEI ANIMATION CO.,LTD.15.72%4 227