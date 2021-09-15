Vivendi : va racheter la participation d'Amber Capital dans Lagardère

15 septembre (Reuters) - VIVENDI SE:
* AMBER CAPITAL A PROPOSÉ À VIVENDI, QUI LA ACCEPTÉ,
DACQUÉRIR
SA PARTICIPATION DANS LAGARDÈRE
* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI A ACCEPTÉ DE PROPOSER 24,10 EUROS
PAR
ACTION POUR LES 25.305.448 ACTIONS DAMBER CAPITAL,
REPRÉSENTANT 17,93 % DU CAPITAL ET 14,34 % DES DROITS DE VOTE
THÉORIQUES DE LAGARDÈRE
* LOPÉRATION SERA RÉALISÉE DICI AU 15 DÉCEMBRE 2022
* A LA DEMANDE DU VENDEUR, UNE PART MINORITAIRE DE CES
ACTIONS,
COMPRISE ENTRE, ENVIRON, 0,4 % ET 0,9 % DU CAPITAL, SERA
ACQUISE DIRECTEMENT ET SANS CONDITION COURANT SEPTEMBRE
* EN CAS DE RÉALISATION DE LACQUISITION SUSVISÉE PAR
VIVENDI,
CETTE DERNIÈRE DÉTIENDRA 45,1 % DU CAPITAL ET 36,1 % DES DROITS
DE VOTE DE LAGARDÈRE
* LA SIGNATURE DE CE CONTRAT NAFFECTE PAS LES ACCORDS
DACTIONNAIRES QUI ONT ÉTÉ CONCLUS PAR LES PRINCIPAUX
ACTIONNAIRES DE LAGARDÈRE DANS LA PERSPECTIVE DE SA
TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME
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(Gdansk Newsroom)