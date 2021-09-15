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Vivendi : va racheter la participation d'Amber Capital dans Lagardère

15/09/2021 | 18:50
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15 septembre (Reuters) - VIVENDI SE:

* AMBER CAPITAL A PROPOSÉ À VIVENDI, QUI LA ACCEPTÉ, DACQUÉRIR SA PARTICIPATION DANS LAGARDÈRE

* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI A ACCEPTÉ DE PROPOSER 24,10 EUROS PAR ACTION POUR LES 25.305.448 ACTIONS DAMBER CAPITAL, REPRÉSENTANT 17,93 % DU CAPITAL ET 14,34 % DES DROITS DE VOTE THÉORIQUES DE LAGARDÈRE

* LOPÉRATION SERA RÉALISÉE DICI AU 15 DÉCEMBRE 2022

* A LA DEMANDE DU VENDEUR, UNE PART MINORITAIRE DE CES ACTIONS, COMPRISE ENTRE, ENVIRON, 0,4 % ET 0,9 % DU CAPITAL, SERA ACQUISE DIRECTEMENT ET SANS CONDITION COURANT SEPTEMBRE

* EN CAS DE RÉALISATION DE LACQUISITION SUSVISÉE PAR VIVENDI, CETTE DERNIÈRE DÉTIENDRA 45,1 % DU CAPITAL ET 36,1 % DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE

* LA SIGNATURE DE CE CONTRAT NAFFECTE PAS LES ACCORDS DACTIONNAIRES QUI ONT ÉTÉ CONCLUS PAR LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LAGARDÈRE DANS LA PERSPECTIVE DE SA TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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