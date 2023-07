Vivid Mercantile Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités immobilières. L'activité immobilière de la société comprend le développement et la vente de terrains, de propriétés résidentielles, y compris l'identification et l'acquisition de terrains, le développement de terrains et d'infrastructures, l'acquisition de droits de développement de projets, la commercialisation de projets/terrains. La société se concentre sur le processus d'aménagement de terrains et sur le lotissement d'un projet dans le village de Zamp, Taluka Sanand, district d'Ahmedabad, Gujarat. Son projet couvre une superficie d'environ 7,34 hectares.

Secteur Négoce et distribution diversifiée