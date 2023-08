Vivid Seats Inc, anciennement Horizon Acquisition Corp, est une place de marché qui permet aux fans d'événements en direct de se connecter avec des vendeurs de billets tiers par le biais de sa plate-forme technologique. La société opère à travers deux segments : la place de marché et la revente. Son segment de marché agit comme un intermédiaire entre les acheteurs de billets et les vendeurs de billets tiers. Elle facilite la vente de billets par des vendeurs de billets tiers grâce à son site Web www.vividseats.com et aux applications natives de Vivid Seats. Elle propose également une offre de marque privée aux partenaires de distribution tiers avec des solutions logicielles qui leur permettent de vendre des billets sur leurs propres sites Web. Le secteur de la revente de la société sert principalement de groupe interne de recherche et développement qui se concentre sur la création de logiciels et d'outils pour les vendeurs. La société soutient les vendeurs avec sa plate-forme Skybox, un outil de planification des ressources de l'entreprise (ERP) qui aide les vendeurs à gérer les stocks, à ajuster les prix et à exécuter les commandes.

Secteur Internet