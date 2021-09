Vivo Energy Cote d'Ivoire : Côte d'Ivoire s'engage pour un environnement plus propre et plus vert !

Des bacs de recyclage et des clubs environnement dans les écoles pour sensibiliser à l'écocitoyenneté

Vivo Energy Côte d'Ivoire, la société qui distribue et commercialise les produits de marque Shell en Côte d'Ivoire, lance des activités de recyclage pour la protection de l'environnement en milieu scolaire. En partenariat avec la start-up Coliba, Vivo Energy Côte d'Ivoire va équiper cinq établissements publics primaires de bacs de recyclage pendant l'année scolaire 2021-2022 tout en formant les écoliers de ces établissements au tri des déchets et au recyclage.

Cette initiative vise aussi à sensibiliser et à éduquer les plus jeunes afin qu'ils deviennent conscients de leur responsabilité dans la protection de l'environnement.

En partenariat technique avec l'Organisation des Nations Unies Pour l'Education la Science et la Culture (UNESCO), des clubs environnement seront mis en place pour la pérennisation de l'élan éco citoyen.

La cérémonie de lancement de ce programme de sensibilisation pour un environnement plus propre et plus vert en milieu scolaire a eu lieu au Groupe scolaire Vridi canal le mercredi 29 septembre 2021.

M. Mohamed Chaabouni, Directeur Général a affirmé lors de cette cérémonie :

« Il est plus que nécessaire de donner une seconde vie au plastique. C'est un impératif écologique majeur pour éviter le gaspillage, pour préserver notre écosystème et favoriser la biodiversité. C'est en sensibilisant dès le plus jeune âge aux valeurs environnementales et écoresponsables que nous pourrons contribuer efficacement à la construction d'un environnement plus propre et plus vert. »

Le lancement de ce projet a vu la participation des représentants des autorités locales, de la start-up COLIBA et de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la culture).

La cérémonie a par ailleurs été marquée par l'inauguration des bacs de collecte de déchets, un don symbolique de chèque pour la rénovation de l'école maternelle du Groupe Scolaire de Vridi Canal, une séance de planting symbolique d'arbres et diverses allocutions des officiels.

Vivo Energy Côte d'Ivoire s'emploie à former des partenariats vertueux afin de réduire son empreinte carbone et d'améliorer continuellement ses performances environnementales dans le but de devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique.

