Rapport annuel 2020 de Vivo Energy Mauritius : résilience et agilité face à la crise

Résilience et agilité pour redémarrer la croissance sont les deux piliers stratégiques qui ont permis à Vivo Energy Mauritius de traverser la crise en 2020. Les effets de la grande incertitude de la demande couplée à la volatilité des cours du pétrole ont pu être contenus grâce à une maîtrise fine des finances, des coûts, des opérations et des stocks. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel que vient de rendre public la société titulaire de la franchise Shell à Maurice.

Le rapport annuel fait ressortir que le contexte de crise liée à la Covid-19 a été sans commune mesure avec ceux qu'a connus Vivo Energy Mauritius depuis sa création en 2011, Une nette diminution de l'activité économique a affecté les résultats par rapport à l'exercice précédent. Une légère reprise a été observée au 3ème et 4ème trimestre 2020 avec l'assouplissement des restrictions sanitaires. A la clôture de la l'année fiscale, les bénéfices après impôt devaient chuter de Rs 388 millions à Rs 173 millions.

« En 2020, nous avons continué à nous adapter et à rester réactifs et agiles, afin de préserver nos salariés, nos actifs et notre activité, maintenir notre statut de leader et nous développer dans cette nouvelle normalité post Covid», explique Éric Gosse, président de Vivo Energy Mauritius. Et de se féliciter d'avoir « maintenu ensemble des normes élevées en terme de santé, de sécurité, de respect et préservation de l'environnement et bien évidemment de gouvernance ».

Vivo Energy Mauritius est d'avis que les fondamentaux de la demande de carburants sur le marché local sont restés inchangés. La compagnie ne prévoit aucune évolution marquante dans ce segment alors que Maurice se remet lentement des impacts de la pandémie. « Mettre en place les protocoles pour assurer la santé de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos clients a été notre principale préoccupation durant ces mois difficiles. La continuité de service et des approvisionnements, surtout du gaz ménager, ont été notre priorité absolue », affirme Matthias de Larminat, Managing Director, dans son message aux actionnaires. « Malgré les incertitudes, nous sommes confiants que notre structure, notre adaptabilité et notre stratégie nous permettront de revenir à une rentabilité encore plus solide en 2021 ».

La vente au détail reste une activité essentielle pour Vivo Energy Mauritius. Avec l'ambition de se rapprocher toujours un peu plus des consommateurs, la compagnie a ouvert au quatrième trimestre 2020 sa 50e station-service Shell à Moka Smart City. Le réseau Shell s'enrichira bientôt d'une 51e enseigne sur l'autoroute Terre Rouge-Verdun.

Au chapitre de développement durable, Vivo Energy Mauritius souligne sa volonté de continuer à faire évoluer et améliorer ses pratiques afin de concrétiser la vision partagée de la maison-mère de devenir l'entreprise d'énergie la plus respectée en Afrique. Pour mieux préparer l'avenir en matière de protection de l'environnement, Vivo Energy Mauritius prend aussi l'engagement d'intégrer de manière plus formelle le changement climatique dans sa politique et ses stratégies de croissance.

Pour 2021, Vivo Energy Mauritius s'engage à soutenir la mobilité mauricienne tout en se préoccupant davantage aux besoins de ses clients grâce à l'ouverture de plusieurs stations-service et à la création d'offres innovantes. La convivialité à chaque passage chez Shell est également dans l'équation avec l'ouverture, entre autres, du restaurant McDonald à Shell Moka.

