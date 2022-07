Rapport annuel 2021 : Vivo Energy Mauritius, un acteur clé de la reprise économique

Acteur économique majeur et leader du secteur pétrolier, Vivo Energy Mauritius a déployé des efforts conséquents pour soutenir la reprise économique après une année difficile marquée encore une fois par les perturbations liées à la Covid-19. Aujourd'hui, l'entreprise se projette sereinement dans l'avenir et ambitionne de grandir davantage à la suite d'une solide performance financière en 2021. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel que vient de rendre public la société titulaire de la franchise Shell, une marque au service des ménages et de l'activité économique depuis plus de 115 ans. Cet optimisme doit néanmoins être pondéré avec la situation actuelle en Ukraine qui place le secteur de l'énergie sous forte tension.

Le rapport annuel 2021 remet en perspective la contribution essentielle de Vivo Energy Mauritius pour favoriser une reprise en douceur de l'économie du pays après le reconfinement. Fort d'un modèle économique faisant preuve de résilience face à l'incertitude mondiale, Vivo Energy Mauritius a joué pleinement son rôle d'opérateur économique responsable en répondant en permanence aux besoins énergétiques du pays.

C'est particulièrement vrai pour l'aviation, secteur clé à l'industrie touristique. Vivo Energy Mauritius a su anticiper et fournir en temps voulu les quantités de kérosène nécessaires afin de soutenir la réouverture des frontières. Un défi tant financier qu'opérationnel, étant donné l'impossibilité de prévoir correctement les volumes dans un marché pétrolier international extrêmement volatile.

Pour soutenir cette dynamique de reprise, l'entreprise a également accordé des facilités de crédit avantageuses à ses clients du secteur manufacturier, agricole, touristique et de la construction en dépit de résultats financiers très dégradés chez ses clients. La confiance établie depuis des années a permis à Vivo Energy Mauritius de répondre positivement aux besoins de cash-flow de ses clients historiques.

Bien que fortement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans sa dixième année d'existence, Vivo Energy Mauritius estime qu'elle a su faire preuve de résilience grâce à un portefeuille d'activités très équilibré. Une solide performance dans certaines activités a permis d'atténuer la contre-performance ressentie dans d'autres. A la clôture de la l'année fiscale, les bénéfices après impôt devaient passer de Rs 173 millions en 2020 à quelque Rs 310 millions pour 2021.

« Nous avons terminé l'année 2021 en position de force, avec une croissance de l'ordre de 79% des bénéfices et de 24% du chiffre d'affaires, malgré une année encore une fois bousculée par des défis inattendus », explique Éric Gosse, président de Vivo Energy Mauritius. Et d'affirmer : « au-delà d'une performance réussie en 2021, nous avons aussi continué d'agir en tant qu'entreprise citoyenne et partenaire social exemplaire en veillant à ce que nous répondions aux besoins urgents du pays et de la communauté locale. »

« Nos solides résultats financiers sont le fruit d'un travail d'équipe rodé et d'une réelle proximité avec le marché », explique pour sa part Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Il ajoute que « les flux de trésorerie générés par nos différentes activités nous donnent la confiance et la capacité nécessaires pour investir sereinement pour l'avenir de Vivo Energy Mauritius et celui du pays. »

Pour 2022, Vivo Energy Mauritius prévoit une année pleine de défis à relever avec le contexte géopolitique actuel mais aussi avec la réouverture totale des frontières et la levée des restrictions sanitaires. La vigilance reste de mise en particulier pour ce qui concerne le réseau de stations-service qui est en difficulté avec l'augmentation des prix. Cependant, Vivo Energy Mauritius poursuit la mise en œuvre des stratégies pour une croissance rentable, l'amélioration de l'excellence opérationnelle, la diversification des offres et services afin de répondre aux besoins des consommateurs.

