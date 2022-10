Transport du gaz : Vivo Energy Mauritius célèbre 30 années de synergie avec GTL

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice, célèbre 30 belles années de partenariat avec Gas Transport Limited (GTL), son prestataire de service attitré pour l'acheminement des bonbonnes de gaz dans près de 1 000 points de vente à travers Maurice. Cette synergie de trois décennies entre les deux entreprises contribue à alimenter près de 250 000 foyers mauriciens en gaz ménager Shell.

Reconnu meilleur transporteur du gaz de pétrole liquéfié (LPG) en Afrique, GTL a toujours été un partenaire de premier choix pour Vivo Energy Mauritius lorsqu'il s'agit de distribuer du LPG avec les exigences des conditions optimales et dans le respect des plus hauts standards de sécurité.

« Ce lien que nous avons tissé avec nos consommateurs en ce qu'il s'agit du gaz ménager ne serait pas possible sans notre partenariat privilégié avec GTL. Ce prestaire de service a toujours été fidèle à la marque Shell Gas même dans les moments les plus difficiles, notamment pendant la crise du Covid », explique Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius.

Au cours de la célébration de ces 30 années de collaboration solide et fructueuse, qui s'est tenue le samedi 15 octobre au Centre Hua Lien à Trianon, Vivo Energy Mauritius a salué la contribution de GTL dans sa quête d'étendre en permanence son réseau de distribution de LPG. « Nos quelque 1 000 points de vente à travers Maurice témoignent de notre assise, notre force de distribution et surtout notre volonté d'être au plus près des consommateurs. Ce n'est pas un hasard si nous pouvons aujourd'hui compter sur ce réseau pour alimenter près de 250 000 foyers mauriciens en gaz ménager Shell », poursuit Matthias de Larminat.

« Chez GTL, nous avons modernisé la flotte au fil des années en y ajoutant des trailers avec une plus grande capacité de transport, et introduit des tablettes pour rendre les procédures de ventes plus efficientes et paperless. Nous avons le sentiment d'un vrai partenariat avec Vivo Energy Mauritius, avec qui nous partageons non seulement les objectifs mais aussi les moyens pour les atteindre », confie Sunil Banymandhub, Chairman et Managing Director de GTL.

S'appuyant sur un partenaire de transport fiable, Vivo Energy Mauritius se donne ainsi les moyens opérationnels et logistiques pour consolider sa place de leader sur le marché. Avec le déploiement de 30 000 nouvelles bouteilles de gaz (tous types) chaque année, le centre d'embouteillage de gaz de Vivo Energy Mauritius met en service plus de 11 000 bouteilles quotidiennement et dispose d'une capacité de stockage de 2 750 MT. Un stock plus que suffisant pour répondre à la demande en LPG du pays.

Contact presse :

[email protected]