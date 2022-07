Vivo Energy : L'Association For Hope et Vivo Energy Sénégal en synergie pour l'électrification de 24 villages

Vivo Energy Sénégal a signé le 30 juin une convention de mécénat avec l'association For Hope, pour un projet d'électrification rurale à base de panneaux solaires dans la communauté rurale de Nguéllou.

La pose et l'allumage des premiers panneaux ont eu lieu le samedi 2 juillet dans quatre villages.

Vivo Energy Sénégal, société distributrice des carburants et lubrifiants Shell, a signé le 30 juin une convention de mécénat avec l'association For Hope, pour un projet d'électrification rurale par panneaux solaires de 24 villages dans la communauté rurale de Nguellou, située au centre du Sénégal dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack. Ce partenariat a pour objectif de favoriser l'accès de ces ménages à une source d'énergie durable pour divers usages et stimuler le développement et le renforcement des activités économiques.

Vivo Energy Sénégal s'inscrit pleinement dans une démarche de mettre en place de façon pérenne une politique sociétale, qui se concentre sur les domaines qui comptent pour nos parties prenantes, que ce soit dans l'éducation, l'environnement ou encore le bien-être des communautés. L'Association For Hope, quant à elle, a pour but de venir en aide aux populations dans le domaine de la santé, l'éducation, l'alimentation, l'accès à l'eau et à l'énergie. Les deux entités se sont donc rapprochées pour agir ensemble et confirmer leur engagement commun.

« Nous sommes ravis du soutien de Vivo Energy Sénégal (…). Cette synergie permettra d'accélérer les actions de l'Association et d'obtenir des résultats concrets très rapidement », a affirmé Mame Cheikh Diouf, Président de l'Association For Hope, lors de la signature qui s'est déroulée dans les locaux de Vivo Energy à Dakar, en présence de Stan Mittelman, PDG du Groupe Vivo Energy et de Idrissa Gana Gueye, Ambassadeur et co-fondateur de l'association.

« Vivo Energy Sénégal est fière de dérouler ce partenariat avec l'association For Hope. Cette initiative 'éclairera' environ 1 200 foyers et contribuera de manière décisive à améliorer le bien-être des populations et à donner une nouvelle orientation à leurs activités économiques », a dit Mohamed Chaabouni, Directeur Général de Vivo Energy Sénégal.

Après cette signature, les deux parties sont vite passées à l'action et ont visité quelques villages le samedi 02 juillet, à Nguellou, où la pose et l'allumage des premiers panneaux ont eu lieu. La délégation de For Hope et de Vivo Energy a été accueillie par les autorités administratives (sous-préfet, maire), les notables et toute la population ravie de voir la concrétisation de leur vœu émis une année auparavant.

« Cette action aura un réel impact sur nos vies. Elle va permettre de renforcer la sécurité dans nos villages grâce à l'éclairage public, nos enfants pourront faire leurs devoirs sous la lumière, sans utiliser les lampes torches ou les lampes-pétroles ; nous pourrons créer de nouvelles activités autour du commerce, de l'artisanat, de la transformation de produits agricoles… Nous remercions vivement l'Association For Hope et Vivo Energy Sénégal qui viennent d'illuminer nos vies », déclare Abdou Faye, notable au village sérère de Mboursine, communicateur traditionnel.

Au-delà des impacts sur le plan économique et social, il s'agit d'un programme écologique global qui vise au respect de la planète en utilisant des énergies renouvelables. L'énergie produite ainsi que les équipements installés sont cédés à titre gratuit aux populations de Nguéllou.

