Vivo Energy : L'école Hampstead se dote d'une mini-ferme aquaponique financée par Vivo Energy Mauritius

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice, a procédé, aujourd'hui, à l'inauguration d'une mini-ferme aquaponique qu'elle a financée à Hampstead Junior School à Coromandel. L'établissement privé de Coromandel a réalisé son projet grâce à un prix de Rs 50,000 que lui a valu son premier prix à un concours inter-écoles sur la sécurité routière organisé dans le cadre de son programme Cité Zen initié depuis 2013.

Pour réaliser leur « Projet de revalorisation scolaire », qui s'inscrit dans la continuité de l'appui de Vivo Energy Mauritius à la sécurité et l'environnement dans les écoles, les élèves et professeurs de Hampstead se sont laissés fasciner par l'aquaponie et ses vertus pédagogiques. Modèle cultural à mi-chemin entre l'aquaculture et l'hydroponie, l'aquaponie permet de cultiver de manière responsable des légumes à feuilles vertes grâce à des engrais organiques générés par les poissons.

Dans la mini-ferme aquaponique de l'école, l'eau circule du bassin contenant une trentaine de poissons jusqu'au bac de culture qui joue un rôle de filtre avec des bactéries, transformant les excréments en nutriments assimilables par la végétation. L'eau ainsi nettoyée et oxygénée est ensuite redirigée vers le bassin pour favoriser la croissance des poissons.

« Avec les élèves et leurs professeurs, notre idée a été de monter un projet qui puisse illustrer l'intérêt d'une approche pédagogique centré sur l'enfant et en accord avec son environnement. A travers cette culture écoresponsable, nos élèves apprendront qu'il est possible de cultiver des légumes sains en reproduisant l'écosystème si unique et riche des poissons et des plantes », explique Chattrapati Gajeelee, directeur de Hampstead Junior School.

« La préservation de l'environnement et la protection de la biodiversité des milieux naturels sont la clé de voûte de l'existence humaine, nous ne pouvons qu'encourager ces initiatives qui rejoignent la philosophie citoyenne et écoresponsable de Vivo Energy Mauritius », soutient Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius.

Le programme de revalorisation scolaire de Vivo Energy Mauritius sert à encourager le partage d'idées et le développement personnel de l'enfant. Il permet aux élèves et aux enseignants de créer ensemble des projets contribuant à leur bien être tout en améliorant leur espace scolaire . À ce jour, plusieurs projets ont été réalisés dans ce cadre, dont un jardin de plantes médicinales et endémiques au Pandit Sahadeo Govt. School à Vacoas et un potager bio à Northlands Primary School à Triolet.

Invité d'honneur à la cérémonie, le ministre du Transport, Alan Ganoo, a remercié Vivo Energy Mauritius pour « sa contribution à l'effort que déploie le pays en termes de sécurité routière qui reste malheureusement un dossier brûlant pour nous tous ».

Contact presse :

[email protected]