Vivo Energy plc est spécialisé dans la distribution et le négoce de produits pétroliers en Afrique. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de carburants et de lubrifiants (64,1%) : activité assurée au travers d'un réseau plus de 2 330 stations-services (marques Shell et Engen) implantées en Afrique. En outre, le groupe développe une activité d'exploitation de magasins de stations-services et propose des services de restauration rapide ; - distribution auprès des clients commerciaux (30,6%) : distribution de carburants, de lubrifiants et de gaz de pétrole liquéfiés auprès d'environ 5 000 entreprises opérant dans les secteurs de l'aviation, de la marine, de l'industrie, de la construction, de l'exploitation minière, du transport, etc. ; - négoce, distribution et exportation de lubrifiants (5,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Kenya (17,1%), Maroc (15,5%), Côte d'Ivoire (7,9%) et Afrique (59,5%).

