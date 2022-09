Vivo Energy : Maroc inaugure sa 400e station-service Shell

Un maillage territorial renforcé sur l'ensemble du royaume

Des stations multi-carburant de nouvelle génération avec une conception durable et écoresponsable.

Vivo Energy Maroc, l'entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole liquéfié de marque Butagaz, a inauguré sa 400e station-service à Casablanca.

L'inauguration officielle s'est faite en présence de M. George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc, du comité de direction de Vivo Energy Maroc, ainsi que du comité exécutif du groupe Vivo Energy.

D'une superficie de 4 600 m2, la station « La Fleur de Jasmin » est la 400e station du réseau Shell au Maroc. Située à Lissasfa à Casablanca, elle fait partie des stations de nouvelle génération Shell conçues avec une vision écoresponsable en lien avec la stratégie Green Energy de Vivo Energy Maroc. La station de Lissasfa sera notamment dotée de panneaux photovoltaïques pour optimiser sa consommation en électricité.

L'offre de la nouvelle station-service inclut, en plus de la zone de distribution de carburants et lubrifiants, des baies de services d'entretien et de maintenance rapide des véhicules. Une extension de la station accueillera prochainement un espace de restauration, une salle de prière, ainsi qu'une supérette, pour en faire un nouvel espace de vie et une destination de choix pour les clients de la marque.

« La marque Shell est présente au Maroc depuis 100 ans. C'est une marque qui a accompagné l'émergence du Maroc depuis 1922 durant ses différentes phases et dates clés, que ce soit l'Indépendance, la Marche Verte jusqu'à l'accélération industrielle aujourd'hui. Nous soutenons activement et de manière pérenne le développement de nos communautés à travers une série d'actions sociales à l'impact palpable. Ceci fait partie prenante de l'ADN de la marque Shell et de Vivo Energy Maroc. C'est donc avec une grande fierté que nous inaugurons aujourd'hui la 400e station-service Shell, témoignage de l'ancrage fort de la marque de Tanger à Lagouira, ainsi que sa valeur ajoutée positive dans l'écosystème national. » déclare George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

« Notre réseau s'étend encore plus aujourd'hui avec cette 400e station-service. C'est un jalon important dans l'histoire de la marque dans le pays. Cette démarche inclusive a pour but de faire bénéficier l'ensemble des Marocains, d'une expérience client innovante, consistante et à forte valeur ajoutée. Notre engagement vis-à-vis de nos clients est de leur offrir une qualité de produits et services toujours meilleure et à la hauteur de leurs attentes, partout où ils vont dans notre réseau du nord au sud. » indique Reda Badawi - Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

Solidement implanté à travers l'ensemble du Royaume, Vivo Energy Maroc poursuit son investissement, en adoptant une politique de développement dynamique pour son réseau avec des ouvertures régulières sur l'ensemble du royaume. Ce développement se fait en collaboration avec nos partenaires de qualité sur tous les fronts, qui ont choisi de faire confiance à notre marque et notre entreprise.

L'ambition de Vivo Energy Maroc est de devenir l'entreprise d'énergie la plus respectée du Maroc, tout en répondant aux standards internationaux de qualité et d'environnement les plus exigeants.

Contact Presse:

[email protected]