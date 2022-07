Vivo Energy Mauritius : Drive +, une nouvelle génération de zones commerciales à taille humaine

Drive +, la première zone commerciale à taille humaine de Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la marque Shell, ouvre officiellement ses portes à Floréal. Ce nouveau lieu de vie est implanté dans l'enceinte de la station-service du même nom. Il propose un mini hub de services commodes, facilement accessibles sans avoir à parcourir trop de kilomètres.

La vie locale dans cette partie des hautes Plaine Wilhems est appelée à se dynamiser avec l'arrivée de Drive+ et son offre de services large et diversifiée jamais proposée en station-service à Maurice. Floréal Drive+ est le tout premier d'une série de nouveaux « touch points » que Vivo Energy Mauritius ambitionne de lancer sur le territoire mauricien pour renforcer sa proximité avec le client.

« Fortes d'une marque présente à Maurice depuis 117 ans, nos stations constituent des lieux de vie, relais clés d'aménagement du territoire, proches de la clientèle. Avec l'explosion de la démographie, les embouteillages deviennent une contrainte forte dans la vie quotidienne de la population. La Covid-19 a, par ailleurs, illustré la pertinence de ce format intermédiaire permettant de limiter les grands rassemblements », explique Stan Mittelman, CEO de Vivo Energy. Et d'ajouter : « l'offre globale proposée sur la station Shell Floréal est en ligne avec cette ambition et la stratégie de croissance de notre entreprise. Nous déployons à grande échelle ces concepts de stations, lieux de vie, et Maurice est partie intégrante de cette vision ».

Restauration rapide sur place et à emporter (McDonalds), café artisanal (Kumbaa Café), restaurant haut de gamme proposant de la cuisine indienne (Kesar), boutique à l'offre élargie (Shell Shop), pharmacie incluant un service de consultation, fleuriste, lavage de voiture et visites techniques avec QuikFix font de Shell Floréal Drive + un unique one-stop-shop avec des offres diverses et variées.

« Le maillage territorial de Shell est un atout que nous cherchons à valoriser pour offrir une autre expérience client. Floréal est un endroit stratégique des hautes Plaines Wilhems qui sera désormais mieux desservi avec notre zone commerciale », explique Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Il précise que « le déploiement de cette offre viendra non seulement répondre aux besoins des automobilistes et habitants des hautes Plaines Wilhems mais aussi ceux des passagers que le Metro Express desservira sur la ligne Curepipe-Port-Louis ».

Dans le cadre du concept Drive +, Shell Floréal s'est parée de ses plus beaux atours avec une fresque géante surplombant la zone commerciale. Outre l'attrait artistique, ce lieu de vie fait aussi la part belle à l'aspect écologique avec la mise à disposition d'un système de tri de déchets. Le lancement du tout premier Drive+ s'est déroulé en présence d'Alan Ganoo, ministre du Transport et des Affaires étrangères, de Stan Mittelman, CEO de Vivo Energy et d'Eric Gosse, EVP Business Development, Support and Indian Ocean Islands.

