Vivo Energy : Mauritius à l'épreuve d'une simulation d'incendie au cœur de ses opérations

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell et acteur majeur du secteur pétrolier à Maurice, a organisé un exercice de simulation d'incendie dans son dépôt à Roche-Bois dans le but de valider et renforcer ses procédures d'urgence en matière de sécurité. Cet exercice grandeur nature a mobilisé les employés et contractants de l'opérateur pétrolier, les habitants de la région, la force policière, les pompiers, le National Disaster Risk Reduction and Management Centre, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement.

Il est 9h30 au dépôt de Vivo Energy Mauritius à Roche-Bois. Des sous-traitants sont affectés sur un des toits du réservoir de kérosène pour réparer des mains courantes autour du réservoir 9. Après la soudure des rampes, un incendie éclate et se propage rapidement. Le personnel tente de maîtriser le foyer d'incendie à l'aide d'un extincteur, mais il est déjà trop tard, le feu est hors contrôle.

Toutes les opérations sont alors immédiatement arrêtées et le système d'évacuation est enclenché : les camions et les équipes quittent immédiatement le dépôt pour se présenter à la « safe zone » pour un « roll call ». Sur la base d'un protocole déjà en vigueur, les chefs des équipes d'intervention rapide activent le système de déluge et de refroidissement des réservoirs environnants pour contenir l'incendie. Des canons à mousse sont alors mis à contribution.

Au vu de l'ampleur du sinistre - avec des blessés à déplorer - la décision est prise de solliciter l'intervention des sapeurs-pompiers, de la police et du SAMU. Débute alors l'évacuation du siège social de Vivo Energy Mauritius. Avec le concours du Mauritius Fire and Rescue Service et les différentes unités de la police, la situation est maitrisée et la catastrophe évitée. Les blessés sont quant à eux évacués vers le centre hospitalier le plus proche.

« Ces simulations permettent de revisiter le plan d'intervention, à l'améliorer et à inciter les parties prenantes à maintenir le même niveau d'alerte en toute circonstance : que ce soit au dépôt ou sur les 49 stations-service Shell exploitées par Vivo Energy Mauritius » explique Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Et d'ajouter : « Je suis très satisfait du déploiement et de la réactivité de mes équipes sur le terrain aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier la police, les sapeurs-pompiers ainsi que le personnel médical qui sont des acteurs clé dans la gestion de ce type d'incident ».

Vivo Energy Mauritius est réputée pour les normes qu'elle met en place et défend en matière de santé, sûreté, sécurité et environnement. Un autre exercice de simulation d'incendie a été organisé récemment sur la station-service Shell Pineview à La Vigie.

Contact presse :

[email protected]