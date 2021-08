Vivo Energy Mauritius : la collision d'un camion rempli de gaz au cœur d'un exercice de simulation

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell et acteur majeur du secteur pétrolier à Maurice, teste à nouveau son protocole de gestion de crise et de sécurité. Cette fois, un scénario autour de la collision d'un camion rempli de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a été élaboré. Cet exercice de grande envergure sur l'autoroute du sud a mobilisé les employés et contractants de l'opérateur pétrolier, la force policière et les pompiers entre autres.

Le scenario élaboré pour cet exercice de simulation commence par un incident sur l'autoroute M2 en direction de l'aéroport SSR après un violent impact impliquant un camion transportant du GPL en vrac et un autre véhicule. Devant la gravité de l'accident, avec les chauffeurs des deux véhicules inconscients, l'aide-chauffeur du camion sollicite l'intervention de la police et des ambulanciers urgentistes.

L'accident de la route, qui s'est produit en face de la station-service Shell de Mare D'Albert, prend très vite une autre ampleur. En effet, une forte odeur de gaz commence à se propager aux abords du camion. C'est alors que l'aide-chauffeur découvre avec stupeur une fuite dans la citerne. Le protocole prévu en situation de crise est alors enclenché : des cônes de sécurité sont placés à l'arrière du camion, les pompiers sont sollicités et la direction de Vivo Energy Mauritius est informée de la situation. La station-service est immédiatement évacuée vu la proximité avec le lieu de l'accident.

Le plan de crise de Vivo Energy Mauritius est déployé avec des communications permanentes à la fois avec le public et la maison mère de Vivo Energy. Pendant ce temps, la police arrive sur place pour boucler le site, restreindre l'accès au public et établir des déviations routières. Un centre de commandement est aussi mis en place par les autorités pour coordonnés les différentes opérations en cours sur cette partie de l'autoroute.

Les deux conducteurs blessés sont évacués pour recevoir les premiers soins et les pompiers procèdent au refroidissement du camion et des biens à proximité afin d'éviter toute source d'inflammation. Après cette intervention, le danger est écarté et la situation devient sous contrôle.

Vivo Energy Mauritius est réputée pour les normes rigoureuses qu'elle met en place et défend en matière de santé, sûreté, sécurité et environnement. C'est le deuxième exercice de simulation d'envergure qu'elle organise cette année. Le premier mettait en scène un déversement d'hydrocarbures dans les eaux portlouisiennes. Ces exercices sont menés en étroite collaboration avec les autorités publiques, entre autres, afin que toutes les parties prenantes soient mieux préparées pour faire face à des situations similaires dans l'avenir.

« Les risques inhérents à la nature de nos produits sont un sujet d'attention permanente. La moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques », explique Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Et de préciser : « Chaque collaborateur donne le meilleur de lui-même pour contribuer à franchir un nouveau cap dans notre quête d'excellence en matière de santé et sécurité. Et cela passe bien entendu par ces exercices de routine qui nous aident à maintenir notre niveau de vigilance et peaufiner nos plans d'intervention d'urgence ».

