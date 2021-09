Vivo Energy : Shell Club, le nouveau programme amélioré de fidélité digital de Vivo Energy Mauritius

Vivo Energy Mauritius, la société détentrice de la franchise Shell à Maurice, remet au goût du jour son programme de fidélité avec un lancement de programme entièrement digital. Une navigation plus simple, des cadeaux ou vouchers qui améliorent le quotidien, en résumé une application qui répond aux besoins des clients Shell.

Premier opérateur à proposer un programme de fidélité sur le marché des carburants à Maurice depuis 2015, l'exploitant exclusif de la marque Shell pousse l'innovation encore plus loin en offrant désormais une expérience digitale adaptée aux demandes de sa clientèle.

« Bien plus qu'une application mobile, le programme de fidélisation Shell Club, entièrement digital, a été repensé afin d'améliorer l'expérience client », confirme Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. « Vivo Energy Mauritius a privilégié une approche plus individualisée et dynamique afin que nos offres Shell apportent une vraie valeur ajoutée dans le quotidien de nos clients les plus fidèles. Nous avons soigneusement étudié leurs retours et revisité les avantages proposés. Depuis l'inscription au Shell Club, en passant par le suivi des points et la conversion des points cumulés en bons d'achats et cadeaux exclusifs chez Shell ou ses partenaires, tout a été mis en place pour offrir une application qui correspond aux exigences de notre clientèle. Notre vision est d'améliorer en permanence l'expérience client avec un service qui se poursuit au-delà même du passage sur notre réseau de distribution. »

L'application baptisée « Shell Mauritius », est téléchargeable sur Google Play et App Store. Cette nouvelle interface ergonomique permet à l'adhérent d'accéder aux informations du programme de fidélité, de gagner des points et de les échanger en toute facilité.

Les modalités du programme sont simples. Pour chaque achat de Rs 100 de carburant ou de lubrifiants, ou dans les boutiques Shell Select, le client cumule des points sur une carte de fidélité virtuelle.

Lors du paiement, il suffit d'ouvrir l'application sur son smartphone et de pointer la carte virtuelle vers le terminal pour valider ses points. Le client pourra aussi suivre le cumul de ses points et les transférer pour choisir son cadeau.

En effet, Shell Club réserve à ses membres un catalogue de cadeaux divers et variés, des bons d'achat et des réductions chez des enseignes partenaires dans les secteurs de la mode, de la restauration et l'automobile. Les offres sont mises à jour régulièrement afin d'offrir un large choix. A titre d'exemple, 500 points vous donnent accès à un voucher KFC ou McDonald's ou encore Rs 100 my.t Airtime Recharge, tandis que 505 points cumulés vous donnent droit à un coupon carburant de Rs 100. Le Shell Club offre aussi des discounts permanents à utiliser chez plusieurs partenaires.

Pour plus d'informations rendez-vous sur l'application mobile « Shell Mauritius » ou le site web de Shell Club loyalty.shell.mu

Contact presse :

[email protected]