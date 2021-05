Vivo Energy : Maroc reçoit le Label « Élu Produit de l'Année 2021 » pour Shell V-Power

Une récompense obtenue pour la première participation à cette compétition

Le carburant préféré des Marocains en termes de qualité et d'innovation

Vivo Energy Maroc, l'entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz a été récompensée par le label Produit de l'année 2021 pour son carburant premium Shell V-Power. Un panel indépendant de 3 000 consommateurs a marqué sa préférence pour le carburant Shell en termes d'attractivité, de qualité et d'innovation.

Lancée en avril 2019, la nouvelle génération de carburant Shell V-Power a été conçue pour une meilleure performance et efficacité du moteur. S'appuyant sur la technologie Dynaflex, Shell V-Power Sans Plomb contient trois fois plus de nouvelles molécules de nettoyage, réduit les frottements et aide le moteur à fonctionner correctement. Des caractéristiques techniques uniques qui permettent de restaurer jusqu'à 100% de la puissance des moteurs diesel.

Le label « Élu Produit de l'année » récompense l'attractivité, l'intention d'achat et l'innovation des produits auprès d'un échantillon de 3 000 personnes. En remportant cette distinction, Shell V-Power confirme la confiance et la préférence des consommateurs marocains pour son carburant.

« Nous sommes heureux et honorés de cette reconnaissance nationale. En se prononçant massivement pour notre produit, les Marocains confirment une tendance de fond, à savoir une exigence accrue de qualité et de fiabilité. Ce résultat matérialise également l'apport d'équipes pluridisciplinaires ainsi que la culture de l'excellence, de l'innovation et de la collaboration au sein de notre entreprise » déclare Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.

Créé en 1987, le label « Élu Produit De l'Année » est aujourd'hui présent dans 44 pays et concerne plus de 4,5 milliards de consommateurs à travers le monde. Ce label a pour but premier de récompenser les marques et les fournisseurs de services pour leurs innovations. Selon une étude menée par l'Institut Nielsen Maroc, plus de 60% des consommateurs font confiance au Logo « Elu Produit de l'Année ».

L'amélioration continue des produits demeure au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy. Son ambition est de devenir l'entreprise la plus respectée du Maroc tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.

[email protected]