Vivo Energy : Mauritius lance un service connecté pour le LPG commercial, gage de continuité d'activité, tranquillité d'esprit et gains d'efficacité pour les utilisateurs

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice, marque une première dans l'industrie en proposant aux opérateurs industriels et commerciaux une solution qui permet de gérer de manière efficiente leur stock de GPL (Gaz de pétrole liquéfié). Cette innovation, baptisée SmartGas, garantit un approvisionnement en gaz sans interruption grâce à un système de contrôle à distance et sans faille.

Vivo Energy Mauritius, avec sa marque Shell, se démarque sur le marché B2B avec un nouveau système intelligent qui répond à l'évolution du pays, au développement économique et aux besoins des utilisateurs. SmartGas est la solution qui fournit aux opérateurs un système centralisé pour une surveillance ininterrompue des bouteilles GPL grâce à un dispositif de télémétrie. Les niveaux du gaz sont constamment contrôlés et l'utilisateur est informé dès que le niveau atteint un certain seuil, ce qui permet de faciliter la procédure de remplacement sur site, surtout pour des sites éloignés.

Grâce à un système de communication intégré doté d'un logiciel à distance et d'une simple connexion internet sans fil pour l'utilisateur, SmartGas permet aux clients et au distributeur non seulement de suivre en permanence le niveau du gaz, mais aussi d'accéder à des informations techniques dans les systèmes multicylindres depuis leurs tablettes et smartphones.

La solution offre l'avantage d'un gain de temps considérable et permet de réduire les coûts liés à la gestion du stock de gaz.

« Notre ambition est d'accompagner nos clients commerciaux au cœur de leurs problématiques opérationnelles. Et cette volonté passe par l'accès à un outil innovant et ultra-performant qui garantit la tranquillité d'esprit des utilisateurs. Cette innovation cadre avec notre mission de simplifier la vie de nos clients et de leur offrir non seulement un produit pratique mais aussi un service intégré. », explique Ravi Ramjus, Commercial Manager chez Vivo Energy Mauritius. Et de conclure : « Nous sommes convaincus que ce dispositif apportera une valeur ajoutée dans notre gamme de produits destinée au marché professionnel ».

« Vivo Energy Mauritius se positionne en prestataire de service pour apporter confort d'exécution, gestion optimisée des ressources et suivi en temps réel dans une période où l'incertitude et la coordination sont des problématiques majeures. Au-delà du contexte particulier de la COVID-19, SmartGas est un outil qui fait rentrer la gestion du LPG commercial dans son époque », déclare Matthias de Larminat, Managing Director.

Cette période oblige Vivo Energy Mauritius à trouver des solutions pour ses clients. Le système digital SmartGas leur permettra ainsi d'assurer un suivi de leur consommation et du niveau restant depuis n'importe quel endroit, l'information partagée en temps réel permettra à Vivo Energy Mauritius d'assurer la permanence de la livraison en fonction du besoin.

Contact Presse :

[email protected]