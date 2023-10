VivoPower International PLC est une entreprise de solutions énergétiques durables. La société se concentre sur le stockage de batteries, les solutions électriques pour les applications de flotte personnalisées et renforcées, la technologie et les services solaires et d'énergie critique. Les segments de la société comprennent les services d'énergie critique, les véhicules électriques, les solutions d'énergie durable (SES), le développement solaire et le siège social. Critical Power Services est représenté par sa filiale à 100 % Aevitas, qui opère en Australie et se concentre sur la conception, la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes d'alimentation, de contrôle et de distribution critiques, y compris pour les fermes solaires. Les véhicules électriques sont représentés par Tembo, une société de véhicules électriques à batterie et tout-terrain qui conçoit et construit des solutions de véhicules électriques légers et robustes pour les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures, des services publics et des services gouvernementaux. SES est spécialisée dans la conception, l'évaluation, la vente et la mise en œuvre d'infrastructures d'énergie renouvelable.