Vivos Therapeutics, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation d'une gamme de modalités de diagnostic et de traitement multidisciplinaire pour les patients souffrant d'anomalies crâniennes et/ou dento-faciales et d'un ensemble de conditions médicales, y compris l'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à modérée et le ronflement chez les adultes. La méthode Vivos de la société est une modalité de traitement non invasive, non chirurgicale, non pharmaceutique et multidisciplinaire pour le traitement des anomalies dento-faciales et/ou de l'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à modérée et du ronflement. Le programme de la société consiste à former les dentistes et à leur offrir d'autres services à valeur ajoutée en rapport avec la commande et l'utilisation du système Vivos pour les patients, c'est ce qu'on appelle le programme Vivos Integrated Practice. La méthode Vivos comprend divers produits et services, tels que l'appareil buccal Vivos Complete Airway Repositioning and/or Expansion (CARE), VivosGuides, Vivos Versa, POD et Night Block, et VivosMyoCorrect.