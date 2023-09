Vivos Therapeutics, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation auprès des cabinets dentaires d'une technologie brevetée d'appareil buccal et de protocoles associés, appelée système Vivos. Le système Vivos de la société est une modalité de traitement multidisciplinaire, non invasive, non chirurgicale et non pharmaceutique, destinée aux personnes souffrant de troubles respiratoires du sommeil (TSR), y compris l'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à modérée. Le modèle commercial de la société est axé sur les dentistes, et le programme de la société visant à former les dentistes et à leur proposer d'autres services à valeur ajoutée dans le cadre de leur commande et de l'utilisation du système Vivos pour les patients est appelé le programme Vivos Integrated Practice (VIP). Son principal produit utilisé dans le système Vivos est l'appareil mRNA, un appareil buccal personnalisé spécialement conçu qui est porté principalement le soir et la nuit et qui est disponible pour les adultes.