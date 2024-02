VIZIO Holding Corp. se consacre à la fourniture de divertissements et d'améliorations du style de vie qui font de ses produits le centre de la maison connectée. La société opère à travers deux segments : Device et Platform+. Le segment Device propose une gamme de téléviseurs intelligents (TV) conçus pour répondre aux préférences spécifiques des consommateurs, ainsi qu'un portefeuille de barres de son qui offrent des expériences audio. Sa collection de barres de son offre une expérience de cinéma à domicile. Le segment Platform+ est composé de SmartCast, le système d'exploitation Smart TV de l'entreprise qui permet d'offrir une solution de divertissement entièrement intégrée, et d'Inscape, qui alimente ses services et son intelligence des données. SmartCast offre un éventail de contenus et d'applications par le biais d'une interface conviviale. Il prend en charge de nombreuses applications de diffusion en continu, telles que Amazon Prime Video, Apple TV+, discovery+, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount+, Peacock et YouTube TV, et héberge sa propre application gratuite financée par la publicité, WatchFree+.

Secteur Appareils électroniques