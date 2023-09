VIZIO célèbre le sport préféré des Américains avec une collection Football Kickoff personnalisée pour la saison professionnelle et universitaire 2023. La collection comprend l'accès à l'écran d'accueil aux applications de streaming les plus populaires pour regarder les sports en direct, et avec des centaines d'heures de programmation gratuite, il y a quelque chose à apprécier pour tous les fans de football. Explorez une sélection de contenus liés au football, tels que des films, des documentaires et des interviews, sur les chaînes de streaming WatchFree+ telles que Pac 12, Sports Grid et bien d'autres.

Laissez-vous tenter par des carrousels personnalisés tels que "Tailgate Ready", qui propose des émissions culinaires, des vidéos musicales, des interviews, des documentaires et des biopics sur le thème du football. WatchFree+ est le service de streaming gratuit de VIZIO, offrant une bibliothèque en constante expansion avec des centaines de chaînes gratuites et des programmes à la demande couvrant les films, les actualités, les sports, la musique, les enfants/famille, et plus encore. Alors que les matchs viennent de commencer, c'est le moment de vous préparer à une saison gagnante avec une nouvelle Smart TV VIZIO et une barre de son VIZIO immersive.

Pour une durée limitée, le téléviseur VIZIO 65" Class V-Series 4K UHD LED Smart TV est disponible chez Walmart pour seulement 398 $ et s'associe parfaitement avec la VIZIO V-Series All-in-One 2.1 Home Theater Sound Bar with DTS Virtual, également disponible chez Walmart, pour seulement 99 $.