Vizsla Silver Corp. a annoncé la nomination de Suki Gill en tant qu'administrateur indépendant de la société, avec effet immédiat. La nomination de Mme Gill fait suite à une recherche approfondie menée par le comité de gouvernance d'entreprise et de nomination de la société au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de l'engagement continu de Vizsla Silver en faveur de la gouvernance et de la diversité du conseil d'administration. Mme Gill est actuellement associée et membre du comité exécutif de Smythe LLP. Comptable professionnelle agréée, elle a 23 ans d'expérience et se spécialise dans la fourniture de services d'audit et d'assurance aux sociétés cotées en bourse opérant dans l'industrie des ressources, ainsi qu'aux sociétés privées dans un certain nombre de secteurs, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Mme Gill est également administratrice de Skeena Resources Limited. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Provincial Health Services Authority et des British Columbia Emergency Health Services. Mme Gill est passionnée par l'établissement de liens et la collaboration avec divers groupes de personnes. Elle s'est engagée à assurer la formation continue des étudiants et des professionnels de Smythe LLP.