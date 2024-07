Vizsla Silver Corp. est une société basée au Canada. La principale activité de la société est l'exploration de propriétés minières. La société exploite le projet d'argent et d'or Panuco, une découverte à haute teneur située dans le sud de Sinaloa, au Mexique, près de la ville de Mazatlan. La minéralisation du projet se présente sous forme de sulfures d'argent, notamment d'argentite et d'acanthite, d'or natif, d'électrum et d'argent natif associés à de la pyrite, de la galène mineure, de la sphalérite et de la chalcopyrite. Les filiales de la société comprennent Canam Alpine Ventures Ltd, Minera Canam S.A. de C.V., Operaciones Canam Alpine S.A. de C.V, Vizsla Royalty Corp et Canam Royalties Mexico, S.A. de C.V.

Secteur Sociétés minières intégrées