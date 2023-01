Vizsla Silver Corp. annonce des changements de direction

Vizsla Silver Corp. a annoncé qu'à compter du 27 janvier 2023, M. Charles Funk a été nommé conseiller technique principal au conseil d'administration. En outre, M. Michael Pettingell a été promu au poste de vice-président principal, développement commercial et stratégie.

M. Funk a rejoint Vizsla Silver pour la première fois en juin 2019 en tant que vice-président de l'exploration et a été élu au poste de directeur en janvier 2021 lorsque M. Martin Dupuis, maintenant directeur de l'exploitation, a rejoint l'équipe. M. Funk a fait partie intégrante de l'équipe, menant la découverte des gisements Napoleon et Tajitos/Copala et la société remercie M. Funk pour ses contributions jusqu'à présent.M. Funk a accepté de démissionner de son poste de directeur afin de satisfaire aux exigences de la Bourse américaine pour avoir un conseil d'administration majoritairement indépendant.M. Pettingell a rejoint Vizsla Silver à l'été 2021 la société est reconnaissante pour les fortes contributions de M. Pettingell et cette promotion est bien méritée. Il a apporté une contribution majeure à la société, en aidant à développer le plan d'affaires de Vizsla et en apportant une conscience institutionnelle à la société grâce à son expérience et à son solide bagage technique.