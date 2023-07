Vizsla Silver Corp, anciennement Vizsla Resources Corp, est une société canadienne qui se consacre à l'exploration de propriétés minières. La société se concentre sur l'exploration et l'acquisition d'actifs de métaux précieux et de base. La société détient des intérêts dans le projet Panuco qui consiste en des prospects de minéralisation à haute teneur en argent et en or et qui est situé dans la province de Sinaloa au Mexique. La propriété contient également de nombreux quartz-carbonates et sulfures d'argent, dont l'argentite et l'acanthite, l'or natif, l'électrum et l'argent natif associés à de la pyrite, de la galène mineure, de la sphalérite et de la chalcopyrite rare. En outre, la société exploite deux appareils de forage pour tester deux cibles, le système de veines Napoléon et le couloir de veines Cordon del Oro.

Secteur Sociétés minières intégrées