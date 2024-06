Le conseil d'administration de VL E-Governance & IT Solutions Limited a approuvé, lors de sa réunion du 1er juin 2024, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, la nomination de M. Nilesh Champalal Wadode en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de la société (numéro de membre : A73702), désigné comme personnel d'encadrement clé conformément aux dispositions de l'article 203 de la loi sur les sociétés anonymes (Companies Act). A73702) désigné comme Key Managerial Personnel conformément aux dispositions de la section 203 de la Companies Act, 2013 et Compliance Officer en vertu du Règlement 6(1) de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 et du Règlement 9(3) de la SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. En outre, nous vous informons que, conformément au règlement 30(5) du SEBI LODR, le conseil d'administration de la société a autorisé M. Dinesh Nandwana, directeur à temps plein, et M. Nilesh Champalal Wadode, secrétaire de la société et responsable de la conformité, à déterminer l'importance d'un événement ou d'une information et à procéder aux divulgations auprès de la (des) bourse(s) en vertu de ce règlement.

La date de nomination est le 1er juin 2024. M. Nilesh Champalal Wadode est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (Institute of Company Secretaries of India) et porte le numéro de membre A73702. Il a de l'expérience dans le domaine du secrétariat d'entreprise, de la conformité réglementaire et du droit des sociétés.

Il comprend parfaitement les principes de la gouvernance d'entreprise et possède des compétences avérées dans la mise en œuvre des meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et dans la mise en conformité avec la loi sur les sociétés de 2013, les règlements de cotation de la SEBI et d'autres lois sur les sociétés. Il a de l'expérience dans l'engagement des parties prenantes, y compris les actionnaires, la bourse et d'autres organismes de réglementation gouvernementaux. Il a participé à diverses initiatives stratégiques dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la conformité réglementaire et du droit des sociétés.