HCL Technologies s'associe avec VMware pour lancer une nouvelle unité commerciale spécialisée VMware

Les deux sociétés joignent leurs efforts visant à faciliter pour les entreprises une transformation axée sur le cloud et les applications

HCL Technologies (HCL), société technologique mondiale de premier plan, et VMware, Inc (NYSE : VMW) ont annoncé le lancement de l’unité commerciale spécialisée VMware de HCL, destinée à permettre aux entreprises de libérer la valeur inexploitée de la modernisation en matière de multicloud et d’applications. La nouvelle unité combine la puissance du CloudSMART Framework de HCL, avec les services Cross-Cloud de VMware, afin de permettre aux entreprises d’accélérer la transformation cloud, de développer à plus grande échelle les opérations de plateformes cloud natives, et d’appuyer les effectifs hybrides.

La nouvelle unité commerciale VMware de HCL fait partie de son écosystème de partenaires d’alliance stratégique, qui exploite le CloudSMART Framework pour fournir des solutions de modernisation en matière de multicloud et d’applications. HCL aidera les entreprises à suivre une trajectoire de prédominance du numérique, où la transformation coïncide avec les objectifs d’affaires, le tout en préservant leur agilité grâce à la liberté du cloud et au contrôle d’entreprise que procurent les offres de produits et services VMware.

« Nous nous situons dans un environnement macroéconomique au sein duquel les écosystèmes doivent collaborer pour fournir les solutions innovantes et efficaces dont le secteur a besoin », a déclaré Anand Swamy, vice-président principal, responsable des Écosystèmes relatifs aux FEO technologiques, chez HCL Technologies. « Notre nouvelle unité commerciale VMware tire parti des synergies entre HCL et VMware pour incuber, concevoir et bâtir des stratégies de déploiement en nuage, à la fois innovantes et sur mesure, avec pour référence notre approche CloudSMART. »

« Nous observons aujourd’hui les forces irrépressibles de la transformation numérique dans quasiment tous les secteurs, et VMware apporte le fondement de confiance nécessaire pour accélérer l’innovation des clients », a commenté Zia Yusuf, vice-président principal, Écosystème stratégique et solutions sectorielles, chez VMware. « Aux côtés de HCL, nous aidons nos clients mutuels en fournissant la trajectoire la plus intelligente en direction d’une modernisation axée sur les applications, le cloud et la périphérie, tout en assurant une expérience plus sécurisée et plus fluide pour les effectifs décentralisés. VMware préserve le choix des clients, et les protège contre les situations de blocage, grâce à des services multicloud offrant aux entreprises la liberté et la souplesse dont elles ont besoin pour construire l’avenir. »

Ces 14 dernières années, HCL et VMware ont produit des résultats à succès pour les clients, grâce à des solutions et services conçus pour l’entreprise moderne. HCL peut compter sur plus de 8 000 professionnels formés aux technologies VMware, gère trois centres d’excellence VMware, et a créé quatre laboratoires cloud natifs. Ces ressources et environnements spécialisés permettent ainsi aux clients d’accélérer le déploiement des solutions VMware, et aux entreprises de faire l’expérience des technologies VMware de nouvelle génération. HCL a récemment remporté un « VMware 2022 Partner Value Award » qui récompense le fait que la société crée de la croissance d’entreprise grâce aux solutions VMware, et qu’elle apporte un soutien et des résultats à forte valeur pour les clients. Par ailleurs, VMware et HCL Technologies ont annoncé récemment des efforts visant à permettre une transformation en matière de télécommunications, alimentée par le vRAN, l’ORAN et la 5G.

À propos de VMware

VMware est l’un des principaux fournisseurs de services multicloud pour toutes les applications, rendant possible l’innovation numérique sous contrôle de l’entreprise. En tant que fondation de confiance pour accélérer l’innovation, les logiciels VMware offrent aux entreprises la flexibilité et le choix dont elles ont besoin pour bâtir l’avenir. Avec son siège à Palo Alto, en Californie, VMware s’engage à bâtir un avenir meilleur à travers le Programme 2030 de la société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vmware.com/company.

VMware et VMware Cross-Cloud sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d’autres juridictions. Cet article est susceptible de contenir des hyperliens vers des sites Web non-VMware créés et maintenus par des tiers qui sont seuls responsables du contenu desdits sites Web.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies se concentre entièrement sur les thèmes clés du numérique, de l’ingénierie et du cloud. L’organisation propose ses services et produits via trois unités commerciales : Services informatiques et commerciaux (IT and Business Services, ITBS), Services d’ingénierie et de R&D (Engineering and R&D Services, ERS), et Produits et plateformes (Products & Platforms, P&P). ITBS permet aux entreprises mondiales de transformer leurs activités grâce à des offres dans les domaines des applications, de l’infrastructure, des opérations de processus numérique, et des solutions de transformation numérique nouvelle génération. ERS offre des services et des solutions d’ingénierie pour tous les aspects du développement de produits et de l’ingénierie de plateforme. P&P fournit des produits logiciels modernisés à des clients mondiaux, pour répondre à leurs besoins technologiques et sectoriels. Grâce à ses laboratoires de co-innovation de pointe, ses capacités de livraison mondiales, et son vaste réseau mondial, HCL fournit des services holistiques dans divers secteurs verticaux répartis comme suit : Services financiers, Fabrication, Technologie et services, Télécommunications et médias, Vente au détail et Biens de consommation emballés, Sciences de la vie et Soins de santé, et Services publics.

En tant que société technologique leader mondiale, HCL est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité ainsi que de ses initiatives éducatives. HCL a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 11,79 milliards USD pour les douze mois de l’exercice clos le 30 juin 2022. Ses près de 211 000 ideapreneurs opèrent dans 52 pays.

