Périphérie et commerce de détail : créer de nouvelles expériences en magasin

Ed Durbin, Global Director of Retail Solutions, VMware

The Edge évoque probablement à beaucoup d'entre vous le guitariste du groupe irlandais U2 avant tout. Néanmoins, ce mot signifiant « périphérie » désigne un concept bien plus vaste qu'un individu et s'avère sans conteste plus « rock'n roll » quand il s'agit du commerce de détail.

Les événements des 18 derniers mois nous ont menée à la situation actuelle. S'il existait des interrogations sur la façon dont la transformation digitale, et plus spécifiquement le commerce de détail à la périphérie, constituait l'avenir du secteur, elles ont trouvé réponse. Lors du VMworld de cette année, j'ai pu échanger sur ce que cela impliquait avec plusieurs de nos experts de référence : Muneyb Minhazuddin, vice-président d'Edge Computing, Kevin Willey, architecte senior de solutions pour le commerce de détail à la périphérie et Charles Cockshoot, ingénieur de solutions pour le commerce de détail.

Dans le secteur du commerce de détail, la pandémie a provoqué des fluctuations massives de la demande des consommateurs et des pics imprévus du commerce électronique pour toutes les catégories d'articles, des rouleaux de papier toilettes à la peinture pour clôtures. Mais dans un contexte de confinement et de restrictions, cela signifiait que la technologie était devenue vitale afin que les détaillants soient en mesure de satisfaire leurs clients malgré les bouleversements.

Nous voici donc parvenus à ce point. Alors que les consommateurs retournent à leurs activités normales de plus en plus aisément, les détaillants font face à un défi : maintenir la vitalité de leurs canaux de commerce électronique tout en attirant les consommateurs à nouveau dans les magasins. Avec une assise technologique déjà établie, cette situation oblige les détaillants à réfléchir à la meilleure façon d'être au service de leurs clients à tout moment, partout et via n'importe quel canal.

La notion de périphérie fait alors son entrée sous les applaudissements enthousiastes des détaillants. Mais, entre nous, ce concept n'a rien de nouveau. Par exemple, bien avant l'épidémie de COVID, de nombreux détaillants avaient implémenté ou étendu des capacités de paiement en libre-service et Amazon avait son propre concept de magasin sans paiement. Nous voyions déjà l'activité se déplacer vers la périphérie. Ce phénomène a simplement été accéléré au-delà de toute prévision.

Le commerce de détail a toujours été à l'avant-garde de la périphérie avec les besoins pour les points de vente, suivis des charges de travail des collaborateurs, puis de la distribution, auparavant gérées via des Data Centers ou dans le Cloud. Cette dynamique se poursuivra tandis que les détaillants investissent de plus en plus dans des technologies toujours plus diversifiées afin d'offrir une expérience omnicanale d'excellente qualité. En effet, la rapidité, le service et la simplicité sont à l'ordre du jour. Les détaillants veulent (et ont besoin) de données traitées localement et avec une faible latence.

Comme c'est pratiquement toujours le cas dans le commerce de détail, le client est roi et à la source de ce vif intérêt pour la périphérie. Être à son service quasi exclusivement via le commerce électronique fut une nécessité pendant 18 mois, mais que ce soit en tant que centre de distribution, d'expérience de réception ou simplement une vitrine physique, le rôle du magasin est en train de renaître. Ces destinations peuvent parfaitement augmenter l'échange numérique en offrant des impossibles à exécuter en ligne : événements exclusifs, réunions d'influenceurs, agencements personnalisés, demandes de livraison spécifiques, etc. Cette liste est presque infinie, mais c'est ici qu'un détaillant peut organiser ses activités et donner vie à une marque.

Tandis que nous sortons de la pandémie, nous voyons le shopping émerger comme une expérience sociale avec le plaisir incomparable d'être dans les magasins et la possibilité de toucher, d'examiner et de comparer les produits. Cet élément clé de notre culture a toujours été tenu pour acquis au cours de notre histoire, mais il constitue maintenant un composant essentiel de l'écosystème de la vente au détail et nous commençons à peine à capitaliser sur son potentiel.

La périphérie représente une énorme différence ici, car les détaillants doivent impliquer le consommateur selon leur rythme. Historiquement, le commerce de détail a fonctionné incroyablement bien et efficacement à son propre rythme, mais les clients prennent des décisions de manière complètement différente dans les magasins. Qu'est-ce que vous achetez ? À combien ? Pouvez-vous l'acheter moins cher ailleurs ? Avez-vous ou avez-vous besoin de produits gratuits ? Ce ne sont là que quelques exemples. L'acheteur et le vendeur parlent le même langage, mais à des rythmes très différents. L'un des vrais avantages de la périphérie est sa capacité à résoudre ce problème et à donner aux détaillants les moyens de prendre des décisions à un rythme beaucoup plus reproductible pour le consommateur, ce qui augmente considérablement l'engagement.

À une époque de sensibilisation accrue à la sécurité, cela peut également aider les clients à se sentir plus en sûreté dans les magasins car ils sont revenus plus nombreux avec des attentes ayant considérablement évolué certains gestes : scanner des articles et voir des informations au sujet des produits sur leurs téléphones, les paiements sans contact et les miroirs « magiques » en réalité augmentée pour essayer des vêtements. Encore une fois, tout cela est possible grâce à la périphérie. Cependant, il y a assez de temps pour prendre tous ces facteurs en compte. Afin d'interagir avec les clients, les aider à répondre à leurs besoins et ce dans le contexte d'une expérience exceptionnelle et personnalisée, ils doivent disposer d'applications qui leur permettent de le faire, en temps réel et sur un appareil qu'ils ont l'habitude d'utiliser.

La périphérie va permettre aux détaillants de progresser avec chaque composant de leurs opérations. À partir de cette base, ils pourront se reconstruire après la pandémie. Cela leur permettra d'ajouter des applications adaptées à l'environnement actuel tout en fournissant en même temps une base à partir de laquelle établir des pratiques pérennes. Une fondation juste et fiable signifie toujours qu'il est beaucoup plus facile de s'appuyer sur tout, de l'intégration aux terminaux en magasin, aux technologies d'AI, de ML et de personnalisation, à l'exécution, à l'expédition et aux informations sur la clientèle.

C'est pourquoi nous avons développé la plate-forme de calcul VMware Edge, lancée lors du VMworld de cette année. Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles ici. Mais, contrairement aux systèmes dont nous héritons dans un immense environnement Cloud, cette plate-forme permettra aux détaillants de gérer des informations mondiales à un niveau local. On profite ainsi de tous les avantages avec cette solution sur mesure pour le monde actuel de la vente au détail.

Alors que le secteur de la vente au détail est au début de l'adoption de l'Edge Computing, il se trouve déjà à un tournant : il existe encore de nombreuses opportunités de croissance. L'innovation pulse à un rythme inédit et nous nous attendons à ce que nos mesures relatives au Cloud au cours des dix dernières années soient à la périphérie pour la décennie à venir et, pour ma part, je suis ravi d'être ici au cœur de l'action.

Vous pouvez en savoir plus sur nos échanges en regardant notre session VMworld : Le commerce de détail à la périphérie : les détaillants créent de nouvelles expériences en magasin avec la technologie Edge ici. Connectez-vous ou inscrivez-vous et recherchez l'ID de cette session : EDG1574. Si vous souhaitez en savoir plus sur la plate-forme de calcul VMware Edge, des informations sont disponibles ici. Si vous avez simplement besoin d'échanger avec VMware au sujet de la façon dont nous pouvons aider votre organisation à adopter la technologie Edge de manière optimale, vous pouvez me contacter à l'adresse edurbin@vmware.com.

Pour conclure, je résumerais simplement notre discussion sur la périphérie ainsi : « elle vous permet de prendre d'excellentes décisions sur la prochaine action à prendre pour gérer votre entreprise au mieux ».

