VMware : L'avenir de la vente au détail est déjà là. Êtes-vous prêt ?

NRF 2022 : VMware aide les détaillants mondiaux à stimuler l'innovation

VMware a présenté lors du Retail's Big Show les solutions les plus récentes pour aider les détaillants mondiaux à accélérer l'innovation, à stimuler l'engagement et la fidélisation des clients et à guider leurs business models vers l'avenir. VMware permet aux leaders du secteur, comme OFS, de créer, d'exécuter, de gérer et de mieux sécuriser toutes les applications dans les Clouds sur un socle numérique sûr.

« Des chaînes d'approvisionnement imprévisibles aux attentes changeantes des clients en passant par une concurrence accrue, les détaillants sont aujourd'hui confrontés à de nombreux défis », a déclaré Ed Durbin, directeur du Global Retail Group de VMware. « Les enjeux de survie et de croissance sont élevés alors que les détaillants cherchent à se réinventer à l'aide de business models numériques pour s'adapter à la dynamique changeante du marché. Nous donnons à nos clients le pouvoir d'accélérer l'innovation, en transformant l'expérience client et collaborateur de sorte à conserver un avantage concurrentiel et à élaborer des opérations de vente au détail résilientes sur un socle numérique fiable. »

Ed Durbin, directeur, Global Retail Group, VMware

La nouvelle réalité de la vente au détail à l'ère numérique

Avec l'évolution imprévisible de la pandémie, les détaillants se retrouvent confrontés à une nouvelle réalité. Tandis que les modèles et les attentes de consommation évoluent, l'industrie doit s'adapter au rôle croissant des technologies comme le Cloud et les applications dans le cadre de ses stratégies commerciales. Depuis le début de la pandémie, VMware a constaté que 88 % des dirigeants du secteur de la vente au détail ont augmenté leurs investissements dans de nouvelles expériences numériques.1

Cependant, tout en cherchant à innover sur les différents Clouds et applications, les détaillants doivent également tenir compte de la sécurité. L'année dernière, 73 % des dirigeants de sociétés de vente au détail ont subi une violation de sécurité majeure.2 L'augmentation des opérations numériques a élargi le champ d'action des attaques. Les détaillants ont désormais besoin d'une voie plus rapide et plus intelligente vers le Cloud pour leurs entreprises numériques, avec la possibilité de créer, d'exécuter et de mieux sécuriser des applications sur n'importe quel Cloud de manière libre et flexible.

OFS optimise les opérations résilientes avec VMware

OFS est une entreprise familiale contractuelle spécialisée dans la fabrication de meubles. Elle se consacre à l'élaboration d'expériences et de produits qui contribuent à susciter un sentiment de confort.

« Notre retour sur investissement avec VMware Carbon Black a été quasi instantané. Je passe moins de temps à faire la chasse aux faux positifs et plus sur les opérations de triage ainsi que sur les actions face aux menaces réelles », a déclaré Jeremy Wilkins, administrateur de la sécurité d'OFS. « Nous n'encombrons plus notre réseau interne de mises à jour des antivirus legacy. »

VMware Carbon Black Cloud offre une protection Cloud des terminaux, des charges de travail et des conteneurs qui allie l'intelligence avancée du système à la prévention comportementale nécessaires pour aider les détaillants à garder une longueur d'avance sur les pirates.

VMware au NRF 2022

Méthodologie de l'enquête VMware

VMware a mené des enquêtes en ligne auprès de dirigeants du secteur de la vente au détail afin d'étudier les tendances récentes. En juin 2021, 65 dirigeants technologiques mondiaux du secteur de la vente au détail ont participé à une enquête d'opinion orientée dirigeants. En septembre 2021, 110 dirigeants technologiques mondiaux du secteur de la vente au détail ont participé à une enquête d'opinion orientée dirigeants.

Sources et divulgations

VMware Q2 Executive Pulse, juin 2021 VMware Q3 Executive Pulse, septembre 2021

