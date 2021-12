VMware : Trois des plus grandes priorités technologiques pour 2022

2022 approche à grands pas, les échéances de fin d'année sont imminentes. Alors que nous entrons dans cette période de fêtes, c'est le moment idéal pour faire le bilan de l'année écoulée et se projeter dans le futur pour voir ce qu'il réserve à votre entreprise et au secteur des technologies dans son ensemble.

Nous ne parlons pas de voitures volantes, de téléportation ou d'autres choses dignes du film Men in Black.

Nous parlons des domaines d'intérêt les plus urgents pour les entreprises technologiques du monde entier, qu'elles soient grandes ou petites. De l'approche « zéro émission nette » aux infrastructures durables, en passant par la digitalisation et les réalités du travail à distance.

Voici trois priorités sur lesquelles vous devez être les pionniers en 2022 :

La durabilité est au cœur des discussions technologiques depuis déjà quelques années, mais avec la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de cette année, qui a souligné la nécessité de passer à une approche « zéro émission nette », il incombe aux organisations du monde entier d'agir, et de le faire rapidement.

Cela signifie que les entreprises tous secteurs d'activité confondus doivent travailler à des solutions durables. Le secteur de la gestion du trafic aérien (Air Traffic Management, ATM) travaille par exemple sur des processus de virtualisation afin d'introduire la durabilité dans le ciel. Quant au secteur bancaire, des initiatives de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise y sont instaurées.

Conclusion : si la durabilité n'est pas déjà à l'ordre du jour de votre agenda pour 2022, elle le devrait. Si vous souhaitez de l'inspiration ou voir ce que nous faisons chez VMware, jetez un œil à notre stratégie ESG.

Les entreprises ont été contraintes d'accélérer leur digitalisation depuis 2020.

Tandis que nous entrons dans la troisième année de la pandémie de COVID-19, le besoin de passer du mode survie à un monde du travail hybride plus permanent devrait être au premier plan de votre stratégie pour 2022. L'équipe BIM du PIK Project a récemment déployé VMware Horizon pour faire du travail à distance une solution plus durable et plus confortable pour les collaborateurs, en permettant à ses équipes de gérer un grand nombre de périphériques et toutes les ressources dont elles ont besoin via le Cloud.

En outre, les initiatives de digitalisation en cours présentent de nombreux avantages, allant d'émissions de CO2 réduites à une main-d'œuvre plus disponible et plus inclusive. Pour en savoir plus sur la transformation digitale, consultez notre série de blogs sur le sujet.

À l'approche de 2022, les entreprises qui mettent l'accent sur la confidentialité, la protection et la sécurité des données devraient sortir leur épingle du jeu.

Les hackers utilisent des technologies de plus en plus avancées, et leurs méthodes sont de plus en plus subtiles. Certains d'entre eux se cachent dans les réseaux d'entreprise pendant de longues périodes sans être détectés. Il est donc plus important que jamais pour les entreprises de s'assurer qu'elles disposent des bons outils de sécurité et que leurs collaborateurs sont formés pour faire face aux toutes dernières techniques afin de protéger au mieux les réseaux de l'entreprise.

En 2022, une sécurité intrinsèque, solide et forte sera un outil inestimable. Pour plus d'informations, examinez comment nous protégeons nos clients et nos partenaires avec les solutions de sécurité VMware.

Allez-vous faire passer les trois domaines ci-dessus en priorité ? Ou avez-vous d'autres objectifs pour votre entreprise pour cette nouvelle année ? Faites-le-nous savoir et rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux en identifiant @VMware_FR

Categorie:Actualités et temps forts

Mots-clés :Digitale Transformation, infrastructures durables, travail à distance, zéro emission