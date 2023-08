VMware, Inc. est un fournisseur de services multi-cloud pour toutes les applications, qui permet le numérique avec le contrôle de l'entreprise. Son portefeuille multi-cloud, qui couvre la modernisation des applications, la gestion du cloud, l'infrastructure cloud, la mise en réseau, la sécurité et les espaces de travail en tout lieu, constitue une base numérique sur laquelle les clients peuvent construire, exécuter, gérer, connecter et protéger leurs charges de travail. Les produits de la société dans son portefeuille de modernisation des applications comprennent Tanzu Application Platform, Tanzu Operations Platform, Tanzu Application Service, Tanzu Observability, Tanzu Community Edition et Tanzu Labs. Ses produits de gestion du cloud aident les clients à gérer des environnements multi-cloud exécutant une gamme de charges de travail, y compris des machines virtuelles et des conteneurs. Ses solutions d'infrastructure en nuage comprennent des produits et des services d'infrastructure qui permettent aux clients d'exécuter des applications d'entreprise n'importe où avec une infrastructure et un modèle d'exploitation cohérents depuis les centres de données sur site jusqu'au nuage et à la périphérie.

Secteur Logiciels