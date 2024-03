VNDIRECT Securities Corp (VNDIRECT) est une société basée au Vietnam qui fournit des services de banque d'investissement et de courtage. Elle est impliquée dans l'offre de services de courtage de titres, de services de garde de titres, de services de souscription et de conseils en investissement. La société est également impliquée dans la négociation de titres, ainsi que dans la fourniture de services de conseil financier pour divers événements d'entreprise, tels que les cotations publiques, les offres d'actions, les fusions et acquisitions, les restructurations financières et les assainissements.