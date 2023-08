(Alliance News) - VNE Spa a annoncé vendredi que les conditions étaient réunies pour entamer la phase opérationnelle de la vente, de l'installation et de la maintenance des distributeurs de billets de bus pour le système de transport public urbain de Grenade, d'une valeur totale de 1,3 million d'euros.

La commande a été attribuée à VNE Espana à la suite d'un appel d'offres lancé par la municipalité de Grenade, et son exécution a été subordonnée à la vérification de la faisabilité du projet sur la base des exigences techniques et des caractéristiques de l'installation des distributeurs de billets de bus. Les machines concernées devraient être livrées en novembre et décembre 2023 et au premier semestre 2024, contribuant ainsi aux ventes du second semestre 2023 et du premier semestre 2024.

Lorenzo Verona, président-directeur général de VNE, a déclaré : "L'attribution de cet appel d'offres d'abord et la capacité de production et de gestion ensuite de ce type d'appareil pour la vente de billets de bus pour la ville de Grenade ouvrent les portes à de nouveaux scénarios et de nouvelles opportunités, également en termes de produit et de savoir-faire jusqu'à présent inexplorés, ainsi que la réaffirmation de la forte vocation et de la volonté d'internationalisation de notre groupe".

L'action VNE a clôturé vendredi en hausse de 3,8 %, à 4,08 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste d'Alliance News

