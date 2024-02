Vne SpA, anciennement connue sous le nom de VNE Produzione Srl, est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des services de transaction et de paiement. L'entreprise opère à l'échelle internationale et produit des technologies (matériel et logiciel) et des équipements/machines pour le traitement des billets de banque, des pièces de monnaie et, plus généralement, des paiements et des transactions en espèces et sans espèces, en offrant une large gamme de produits personnalisés. Vne conçoit, teste et fabrique tous ses appareils ; l'entreprise développe l'ensemble de la chaîne de production, du logiciel au matériel et à la structure mécanique. En outre, Vne offre des services et une assistance pour l'intégration de ses machines à n'importe quel serveur ou système de connexion locale ou à distance. La société offre des services de conseil et d'assistance commerciale dans le monde entier grâce à un réseau étendu ; Vne fournit également des services de maintenance et d'assistance technique. Les principaux secteurs d'activité de Vne sont les jeux d'argent, la vente au détail et la distribution automatique, les casinos et la billetterie, et tous les secteurs où il est nécessaire de gérer des paiements ou des transactions automatisés.