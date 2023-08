VNET Group Inc, anciennement 21Vianet Group Inc, est un fournisseur de services de centres de données Internet neutres vis-à-vis des opérateurs. La société héberge les serveurs et les équipements de réseau de ses clients et fournit l'interconnectivité. La société fournit également des services de réseau gérés pour permettre aux clients de livrer des données sur Internet grâce à son réseau de transmission de données et à sa technologie de routage intelligent. La société fournit des services à valeur ajoutée, tels que des services de réseau de diffusion de contenu, des services de réseau privé virtuel et des services haut débit câblés du dernier kilomètre. Elle propose des services de cloud public, de cloud privé et des services hybrides. La société propose également un service de centre de données basé sur des conteneurs. Les offres de services de la société comprennent l'hébergement et les services connexes, ainsi que les services de réseaux gérés. La société fournit des services d'hébergement et des services connexes pour héberger des serveurs et des équipements de réseau dans ses centres de données et les connecter via son réseau de transmission de données, et propose d'autres services à valeur ajoutée liés à l'hébergement.

Secteur Services et conseils en informatique