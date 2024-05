Le groupe sud-africain Vodacom a annoncé lundi une baisse de 10,8 % de ses bénéfices pour l'ensemble de l'année, en raison de pertes de démarrage en Éthiopie, de coûts financiers et énergétiques plus élevés et de pressions inflationnistes.

Le plus grand opérateur de télécommunications d'Afrique du Sud, qui est détenu majoritairement par le groupe britannique Vodafone, a déclaré que le bénéfice net par action, une mesure du profit, est tombé à 846 cents au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre 948 cents un an plus tôt.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende final par action de 285 cents.