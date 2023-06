Vodafone : AlphaValue confirme son conseil sur le titre

AlphaValue maintient son conseil d'achat sur le titre Vodafone, avec un objectif de cours à six mois inchangé de 130 pence.



L'analyste indique avoir légèrement révisé à la baisse sa prévision de marge d'EBITDA mais que l'impact sur le BPA est ' peu significatif '.

De plus, la dette a été réduite de 15% en glissement annuel, grâce aux récentes cessions.



AlphaValue estime ainsi que la baisse du BPA pour 2023/25 sera surtout due aux charges de restructuration liées à la décision de Vodafone de supprimer 10% de ses effectifs (soit 11 000 emplois) au cours des trois prochaines années.





