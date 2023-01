Vodafone : Berenberg réduit son objectif de cours

Berenberg a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours sur Vodafone, qu'il ramène de 115 à 100 pence tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que l'action du géant britannique de la téléphonie mobile peut aujourd'hui sembler 'bon marché', sur la base d'un PER de 9x et d'un rendement du dividende de 9%.



Berenberg estime cependant que cette faible valorisation n'est pas due au hasard, rappelant que le groupe ne dispose toujours pas de directeur général permanent et que sa dynamique en termes de résultats reste pour le moins passable.



L'analyste souligne que le phénomène n'est pas isolé, loin s'en faut, puisque le secteur des télécommunications a signé la plus mauvaise performance de l'indice STOXX Europe 600 Index au second semestre 2022, ce qui fait que de nombreux titres du secteur se traite aujourd'hui à des plus bas pluriannuels du fait des tensions inflationnistes (énergie et salaires) et de la remontée des taux d'intérêt.



