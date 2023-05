Vodafone : UBS reste à achat, ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vodafone avec néanmoins un objectif de cours abaissé de 115 à 110 pence, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 16% pour le titre de l'opérateur de télécommunications mobiles.



A l'approche de la publication du groupe britannique au titre de son quatrième trimestre comptable (prévue le 16 mai prochain), le broker prévient que 'les tendances en Allemagne peuvent se montrer mitigées'.



Dans le résumé de sa note de recherche, UBS ajoute que les opérations de croissance externe (M&A) et de simplification sont susceptibles de se poursuivre, et que le caractère durable du dividende dépendra de l'Allemagne.



